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Джокович заявил, что его сын взял автографы у всех теннисистов, кроме него

Джокович признался, что его сын взял автографы у всех теннисистов, кроме отца.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Семикратный победитель Уимблдона Новак Джокович заявил, что его 11-летний сын Стефан взял автографы уже у всех ведущих теннисистов, кроме него самого.

В четвертом круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона, Джокович одержал победу над австралийцем Алексом де Минауром. В четвертьфинале серб встретится с итальянцем Флавио Коболли, который впервые дошел до этой стадии.

«Стефан приходил просить у ребят автографы. Думаю, он взял их уже у всех, кроме меня. Он даже добрался до Коболли, моего следующего соперника, и тоже попросил его об автографе. Сейчас он на седьмом небе от счастья, он любит этот вид спорта. Я нормально к этому отношусь», — сказал Джокович на пресс-конференции.