Джокович заявил, что его сын взял автографы у всех теннисистов, кроме него

«Стефан приходил просить у ребят автографы. Думаю, он взял их уже у всех, кроме меня. Он даже добрался до Коболли, моего следующего соперника, и тоже попросил его об автографе. Сейчас он на седьмом небе от счастья, он любит этот вид спорта. Я нормально к этому отношусь», — сказал Джокович на пресс-конференции.