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Андреева проведёт четвертьфинал Уимблдона на Центральном корте, Самсонова — на Корте № 1

Организаторы Уимблдона опубликовали расписание игрового дня в среду, 8 июля, в рамках которого четвертьфинальные матчи проведут две российские теннисистки — седьмая ракетка мира Мирра Андреева и 19-й номер рейтинга WTA Людмила Самсонова.

Источник: Чемпионат.com

Организаторы Уимблдона опубликовали расписание игрового дня в среду, 8 июля, в рамках которого четвертьфинальные матчи проведут две российские теннисистки — седьмая ракетка мира Мирра Андреева и 19-й номер рейтинга WTA Людмила Самсонова.

Матч Мирры Андреевой и швейцарки Белинды Бенчич состоится на Центральном корте, его начало запланировано на 15:30 по московскому времени. Людмила Самсонова встретится с полькой Игой Швёнтек на Корте № 1, их поединок стартует в 15:00.

Оба мужских четвертьфинала состоятся вторым запуском. Серб Новак Джокович и итальянец Флавио Коболли сыграют на Центральном корте. Итальянец Янник Синнер и американец Бен Шелтон выйдут на Корт № 1.

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