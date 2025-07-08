Теннисная мама против подростка. На пути Мирры в полуфинал Уимблдона — чемпионка Олимпиады

«Бенчич — очень опытный боец, который здорово играет на траве. Она только вернулась после рождения ребёнка, очень сильно мотивирована и находится в потрясающей форме. Мирре будет очень важно держать свои подачи и брейковать Бенчич. Потому что подачи Бенчич — не её конёк. У неё подача не такая точная, она может сыпать двойными. Поэтому Андреевой важно сыграть уверенно на приёме и оказать давление на соперницу», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.