Хачанов проиграл битву за полуфинал Уимблдона. В мужской сетке больше не осталось россиян

Вот так Фриц впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона. Он стал 15-м игроком среди действующих теннисистов, кому удалось добраться до этой стадии на мэйджоре в Лондоне. Тейлор стал третьим американцем среди действующих игроков, кому удалось не менее двух раз выйти в полуфинал на турнирах «Большого шлема», — после Фрэнсиса Тиафо и Бена Шелтона. В лайв-рейтинге Фриц с пятого места поднялся на четвёртое, на котором уже бывал ранее. Позади остался уже покинувший Уимблдон Джек Дрейпер. Но Тейлора ещё может обойти Новак Джокович. Хачанов же потерпел 11 поражение подряд в матчах с игроками из топ-20. Кроме того, теперь у него 11 поражений в 11 встречах с теннисистами из топ-5 на ТБШ. Россиянин проводил этот Уимблдон в ранге 20-й ракетки мира. Несмотря на сегодняшнее поражение, Карен по итогам турнира поднимется как минимум на одну строчку.