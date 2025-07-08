«Мне нужно остыть». Соболенко прокомментировала волевую победу над Зигемунд на Уимблдоне

«Мне нужно время, чтобы остыть и прийти в себя. Она так давила! После первого сета я смотрела на свой бокс, как бы говоря: “Ребята, бронируйте билеты, мы вот-вот покинем этот прекрасный город”, — сказала Соболенко в интервью на корте.