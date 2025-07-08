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«Мне нужно остыть». Соболенко прокомментировала волевую победу над Зигемунд на Уимблдоне

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал Уимблдона-2025.

Источник: Getty Images

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Соболенко (1) одолела представительницу Германии Лауру Зигемунд (104-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 6:2, 6:4. Теннисистки пробыли на корте почти три часа.

«Мне нужно время, чтобы остыть и прийти в себя. Она так давила! После первого сета я смотрела на свой бокс, как бы говоря: “Ребята, бронируйте билеты, мы вот-вот покинем этот прекрасный город”, — сказала Соболенко в интервью на корте.

За выход в финал Соболенко поспорит с победительницей матча Аманда Анисимова (США, 13) — Анастасия Павлюченкова (Россия).