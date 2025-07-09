«20 минут плакала. Всё, что копилось внутри, взорвалось». Павлюченкова — после Уимблдона

— Не знаю. После матча 20 минут не могла перестать плакать. Не знаю, был ли это мой последний шанс достичь чего-то большого или из-за всей истории, что я даже не была уверена, смогу ли играть и тренироваться… После Австралии и даже раньше, на предсезонке. Все эти вирусы и болезнь Лайма… Я через столько прошла в этом году… После болезни Лайма шесть недель принимала антибиотики. А потом прямо перед Мадридом потянула заднюю поверхность бедра. Всякий раз, когда пыталась вернуться, случалось что-то ещё. Не знаю, как я с этим справилась и как смогла так провести последние три недели. Полуфинал в Истбурне, четвертьфинал здесь. Все эмоции, которые были во мне… У меня такого никогда не было на корте после поражения. Мне просто пришлось сесть, и я не могла перестать плакать. Может, потому что через столько всего прошла, и всё, что копилось внутри, просто взорвалось.