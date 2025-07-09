Синнер нашел новую замену Калинской? У первой ракетки мира — еще одна муза-супермодель

В мировых СМИ все громче слухи о романе лидера мужского тенниса Янника Синнера с 25-летней датчанкой Лайлой Хасанович. Модель боснийского происхождения меньше полугода назад рассталась с автогонщиком Миком Шумахером, сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Подозрения по поводу отношений красавицы-блондинки с итальянской звездой возникли еще во время «Ролан Гаррос». А после того как выяснилось, что во время Уимблдона девушка как бы случайно находится в Лондоне, домыслы получили новый импульс. При этом российская теннисистка Анна Калинская, которую ранее связывали с Синнером, во время неизбежных пересечений на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба полностью игнорирует Янника. И итальянец отвечает ей тем же.
«У меня нет никаких отношений»
В среду Синнеру предстоит на Уимблдоне четвертьфинальный матч против американца Бена Шелтона. Естественно, первая ракетка мира — фаворит поединка с десятым номером рейтинга, которого год назад обыграл в Лондоне в четвертом круге в трех сетах (6:2, 6:2, 7:6). Но есть важный нюанс — два дня назад Янник провел крайне неоднозначный матч против болгарского ветерана Григора Димитрова и оформил победу только благодаря снятию соперника из-за частичного разрыва большой грудной мышцы. При этом сам итальянец испытывал проблемы с локтем, неудачно упав на него в начале встречи. После МРТ 24-летний спортсмен отказался от тренировки, ограничившись работой в зале.
Димитров, подаривший Синнеру путевку в четвертьфинал, сейчас получает слова поддержки от коллег и болельщиков со всего мира. Болгарское издание Tennis Kafe со ссылкой на менеджера игрока Георгия Стоименова написало, что все не так плохо и Григор планирует восстановиться к Открытому чемпионату США, который стартует в Нью-Йорке 24 августа. При этом Димитров пропустит турниры в Бостаде, Торонто и Цинциннати. Что касается результатов МРТ Янника, то они засекречены. Итальянец — вообще известный «тихушник» и в том, что касается спорта, и в личной жизни. Закрытость во многом помогла ему пережить волны хейта в ходе допингового скандала 2024−2025 годов, но при этом постоянно порождает вокруг гениального игрока многочисленные слухи.
В прошлом году Яннику приписывали роман с российской теннисисткой Анной Калинской, однако если он и существовал в реальности, сейчас от взаимной симпатии не осталось и следа. Во время случайных встреч на Уимблдоне «бывшие» не здороваются и даже не смотрят друг на друга. Минувшей весной теннисисту приписывали интрижку с другой россиянкой — проживающей в Монте-Карло 31-летней моделью Ларой Лието (Ларисой Тяка). Однако сам Синнер категорически опроверг эти слухи, заявив, что у него вообще «нет никаких отношений». Впрочем, это не помещало СМИ вскоре связать итальянца с датчанкой Лайлой Хасанович, которая была замечена на матчах Янника во время турниров в Риме, Париже, а теперь — и в Лондоне.
Тайна личной жизни
Датско-боснийская модель уже шесть лет вращается в спортивных кругах. С 2019 по 2021 годы она встречалась с футболистом сборной Дании Йонасом Винном, выступающим в чемпионате Германии за «Вольфсбург». Молодые люди познакомились на конкурсе «Мисс Дания», открывшем Хасанович дорогу в модельный бизнес. После расставания с Винном Лайлу на протяжении трех лет считали девушкой автогонщика Мика Шумахера. По слухам, на правах невесты пилота она была вхожа в семью легенды «Формулы-1» Михаэля Шумахера. После тяжелой травмы Красного барона скрывают и от публики, и от большинства бывших друзей. Однако и этим отношениям минувшей весной пришел конец.
Синнер во время своей дисквалификации посетил неделю моды в Милане, где также присутствовала Лайла. А после турнира в Риме по странному стечению обстоятельств отправился в столицу Дании. Согласно официальной версии — ради выполнения рекламных обязательств. «Мне нужно было уладить кое-какие дела, провести там пару фотосессий, и все, — объяснялся Янник на фоне публикаций своих фото с Хасанович, породивших множество слухов. — Копенгаген — очень тихий город, который я люблю. Я был там много лет назад на юниорском турнире. Сейчас за один день я мало что успел увидеть, но это был прекрасный опыт»… Судя по соцсетям, Лайла в данный момент тоже как бы по работе находится в Лондоне вместе с двумя коллегами-моделями Терезой Хеллстрем и Викторией Гарбер.
Могут ли все эти совпадения быть случайностью? Легко. Мир селебрити в Европе очень тесный, и при желании можно отыскать самые удивительные пересечения и выстроить вокруг них любые теории. Другой вопрос — кому и зачем это нужно. Очевидно, что болельщики сейчас испытывают большую нехватку информации о молодых звездах тенниса и вынуждены рассуждать даже о маловероятном романе Карлоса Алькараса и Эммы Радукану. Пиарщики Синнера после неудачного эксперимента с Калинской, похоже, решили продолжать тему моделей (ранее Янника также связывали с гламурной девушкой Марией Браччини). Печальный опыт Александра Зверева показывает, что это может привести к большим проблемам. Однако вариантов совсем избежать слухов о личной жизни у публичных персон топ-уровня просто нет.