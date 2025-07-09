Синнер нашел новую замену Калинской? У первой ракетки мира — еще одна муза-супермодель

Синнер во время своей дисквалификации посетил неделю моды в Милане, где также присутствовала Лайла. А после турнира в Риме по странному стечению обстоятельств отправился в столицу Дании. Согласно официальной версии — ради выполнения рекламных обязательств. «Мне нужно было уладить кое-какие дела, провести там пару фотосессий, и все, — объяснялся Янник на фоне публикаций своих фото с Хасанович, породивших множество слухов. — Копенгаген — очень тихий город, который я люблю. Я был там много лет назад на юниорском турнире. Сейчас за один день я мало что успел увидеть, но это был прекрасный опыт»… Судя по соцсетям, Лайла в данный момент тоже как бы по работе находится в Лондоне вместе с двумя коллегами-моделями Терезой Хеллстрем и Викторией Гарбер.