Мирра завершила Уимблдон, уступив чемпионке Олимпиады. Но может ворваться в топ-5 рейтинга

Партия вошла в кульминационную стадию, где Мирра дрогнула. При счёте «ровно» россиянка не подстроилась под отскок на задней линии и пробила в сетку, а на брейк-пойнте Белинда остро сыграла на приёме второй подачи, вынудив Андрееву ошибиться по длине — 4:5. Впервые в матче проиграв свою подачу, россиянка оказалась в шаге от поражения. Для продолжения сражения Андреевой было необходимо сразу же делать обратный брейк. Такой шанс Мирра заработала, оставив за собой едва ли не самый продолжительный розыгрыш в матче. Забрав розыгрыш, который включил в себя 22 удара, россиянка заставила швейцарку занервничать. Бенчич даже заработала предупреждение за задержку времени игры, однако это ей не помогло. Будучи прижатой к стенке, Мирра сделала брейк на заказ, продолжив битву за выход в полуфинал — 5:5.