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Синнер вышел в полуфинал Уимблдона

Синнер обыграл Шелтона и во второй раз в карьере вышел в полуфинал Уимблдона.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

В четвертьфинальной встрече Синнер одержал победу над десятым номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) американцем Беном Шелтоном со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут.

Итальянец во второй раз в карьере вышел в полуфинал Уимблдона, что является его лучшим результатом.

Соперником Синнера станет победитель встречи Флавио Коболли (Италия, 22-й номер посева) — Новак Джокович (Сербия, 6).