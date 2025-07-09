Синнер вышел в полуфинал Уимблдона

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В четвертьфинальной встрече Синнер одержал победу над десятым номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) американцем Беном Шелтоном со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут.
Итальянец во второй раз в карьере вышел в полуфинал Уимблдона, что является его лучшим результатом.
Соперником Синнера станет победитель встречи Флавио Коболли (Италия, 22-й номер посева) — Новак Джокович (Сербия, 6).