«На тренировке сыграю 1000 тай-брейков!» Мирра — об обидном поражении на Уимблдоне

— Когда на корте что-то не работает, складывается не в мою пользу, конечно, я огорчаюсь, потому что хочу, чтобы всё было идеально. Однако идеально не бывает, мы все это знаем, особенно на корте. Раньше у меня часто были проблемы с тем, что я не прощала себе, когда делала ошибку или наносила не тот удар. Но мне кажется, сейчас уже с этим лучше. Такие вещи могут беспокоить меня одно-два очка, однако даже сейчас я уже знаю, как с этим справляться и вновь быть готовой играть на 100% в следующем розыгрыше.