Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева ответила, пора ли снять нейтральный статус с российских теннисистов

Седьмая ракетка мира 18-летняя россиянка Мирра Андреева ответила, считает ли она, что российским теннисистам пора вернуть флаг.

Источник: Getty Images

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Мирра уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (35-я в рейтинге WTA) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

— Россияне показывают очень хорошие результаты. Может, пора уже снять бан национальности или вы уже двигаетесь дальше?

— Когда я, да и все остальные играем в теннис, мы не думаем о том, что происходит. Стараемся фокусироваться на том, как улучшить свою игру и выиграть матч. Я просто стараюсь думать о теннисе и жить своей жизнью и наслаждаться.

— Можете прояснить свою позицию?

— Я за мир и только надеюсь, что всё, что происходит, скоро разрешится, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше