Российская теннисистка появилась с бутылкой пива на пресс-конференции

«Да, я ее сделала, это мой дизайн. Просто очень люблю панамы, а клубнички и жемчужины — это в честь Уимблдона. Захотелось скомбинировать и сделать ее. Может, мне нужно не теннисом заниматься, а дизайном?» — заявила Павлюченкова.