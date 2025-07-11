Синнер — в дебютном финале Уимблдона. В первых двух сетах Джокович был беспомощен

Синнер, несмотря на травму руки, перед полуфиналом порадовался, что достиг прогресса в игре на траве. «Цель — побеждать на турнирах, которые ещё не выигрывал, на покрытиях, на которых ещё не добился успеха. Но одновременно стараюсь понять, какой я игрок на этой поверхности, какой я игрок на грунте. Учитывая, как я действовал на грунте в прошлом году и как играю в этом, — думаю, я улучшился. Надеюсь, смогу сделать то же самое и на траве — попытаться понять и поверить, что я стал лучше как травяной теннисист», — сказал он на пресс-конференции.