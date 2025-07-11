Тремя сетами завершился матч 17-летнего казахстанца за финал Уимблдона

Отметим, что за свою карьеру в юниорском туре ITF Омарханов завоевал шесть одиночных и восемь парных титулов. На «Больших шлемах» он добирался до четвертьфинала Australian Open-2024 в одиночке и полуфинала Ролан Гаррос-2024 в паре. В рейтинге доходил до четвертой позиции в мире.