Тремя сетами завершился матч 17-летнего казахстанца за финал Уимблдона

За выход в финал он, в дуэте с 18-летним россиянином Егором Плешивцевым (№ 31 в юниорском рейтинге) сыграл против финско-польского дуэта Оскари Пальданиуса (№ 13) и Адама Важны (№ 16). Обоим по 18 лет.
Матч завершился со счетом 6:4, 4:6 и 10:5 в пользу Пальданиуса и Важны. Игра продолжалась один час и 17 минут.
Отметим, что за свою карьеру в юниорском туре ITF Омарханов завоевал шесть одиночных и восемь парных титулов. На «Больших шлемах» он добирался до четвертьфинала Australian Open-2024 в одиночке и полуфинала Ролан Гаррос-2024 в паре. В рейтинге доходил до четвертой позиции в мире.