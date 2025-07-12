«Ты полон решимости, но тело тебя не слушается». Джокович окончательно проиграл битву со временем?

«Было бы грустно если бы этот матч стал для меня последним на Уимблдоне, — отметил 24-кратный победитель “мейджоров”. — Я не собираюсь завершать карьеру прямо сейчас. Планирую вернуться сюда как минимум еще один раз. Сейчас, когда я только покинул корт, мне сложно строить глобальные планы. Стараюсь готовиться так, чтобы выступить на турнирах “Большого шлема” как можно лучше. Хотя я не выиграл ни одного “мейджора” ни в этом, ни в прошлом году, я все равно считаю, что именно здесь я выступаю лучше всего… В последнее время упорные тренировки не приносили результата. Впрочем, я был вознагражден за свой труд раньше, и с моей стороны неблагодарно жаловаться на травмы. Я так долго находился в хорошей форме, у меня была потрясающая карьера. Теперь я стараюсь выжать максимум из того, что у меня осталось. Я разочарован и расстроен… Но не из-за поражения — я не являлся фаворитом полуфинала. И даже если бы сыграл в свой лучший теннис, не думаю, что у меня были бы хорошие шансы».