«Ты полон решимости, но тело тебя не слушается». Джокович окончательно проиграл битву со временем?

Уимблдон. Мужчины. Полуфинал
Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 6) — 6:3, 6:3, 6:4.
Лондонский турнир «Большого шлема» получил «финал мечты». В воскресенье за титул на Уимблдоне сразятся первые два номера мирового рейтинга — итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Надежды поклонников Новака Джоковича на рекордный 25-й чемпионский трофей на «мейджорах» разбились о разгром, на который великий серб нарвался в полуфинале — в поединке с безупречным соперником моложе его на 15 лет. На послематчевой пресс-конференции 38-летний ветеран много говорил, что не утратил мотивации, но физически уже не в состоянии выдерживать нагрузки двухнедельного турнира «Большого шлема». Тем не менее Джокович пообещал вернуться на SW19 в следующем году. Стоит ли?
Выхожу на матчи с ними с полупустым баком
«У меня были серьезные физические проблемы, на корте мне мешали неприятные ощущения, но я не хочу подробно говорить о травме, — заявил Новак. — Поздравляю соперника с отличной игрой, он слишком силен для меня. Я разочарован тем, что не смог двигаться так, как надеялся и как хотел. Не думаю, что стоит говорить о невезении, просто сказывается износ организма. Ты хочешь играть, ты полон решимости, но тело тебя не слушается. Мне трудно это принять, но в последние полтора года возраст сказывается на мне как никогда раньше. В этом году для меня стал настоящим испытанием формат до трех побед. Чем дольше идет турнир, тем мне тяжелее. Я выходил в полуфинал каждого из трех последних турниров “Большого шлема”, но сталкивался там с Синнером или Алькарасом. Это — молодые ребята, которые находятся на пике формы. А я чувствую, что выхожу на матчи с ними с полупустым баком».
Если не учитывать долгожданную победу Джоковича на Олимпиаде-2024, то великий серб не радует нас большими победами уже почти два года. Конечно, в мае 2025-го был еще титул на скромном грунтовом турнире ATP-250 в Женеве, но он скорее был важен для красивой цифры — как сотый титул в карьере серба. Ключевых проблем великого чемпиона это не решило. На прошлогоднем «Ролан Гаррос» Джок снялся в четвертьфинале из-за проблем с коленом. В этом году в Австралии не доиграл полуфинал из-за разрыва мышцы левой ноги. На Уимблдоне-2025 Ноле сильно упал в конце четвертьфинала против Флавио Коболли (6:7, 6:2, 7:5, 6:4) и было очевидно, что это сказалось на его состоянии в проигранном Синнеру полуфинале.
«Было бы грустно если бы этот матч стал для меня последним на Уимблдоне, — отметил 24-кратный победитель “мейджоров”. — Я не собираюсь завершать карьеру прямо сейчас. Планирую вернуться сюда как минимум еще один раз. Сейчас, когда я только покинул корт, мне сложно строить глобальные планы. Стараюсь готовиться так, чтобы выступить на турнирах “Большого шлема” как можно лучше. Хотя я не выиграл ни одного “мейджора” ни в этом, ни в прошлом году, я все равно считаю, что именно здесь я выступаю лучше всего… В последнее время упорные тренировки не приносили результата. Впрочем, я был вознагражден за свой труд раньше, и с моей стороны неблагодарно жаловаться на травмы. Я так долго находился в хорошей форме, у меня была потрясающая карьера. Теперь я стараюсь выжать максимум из того, что у меня осталось. Я разочарован и расстроен… Но не из-за поражения — я не являлся фаворитом полуфинала. И даже если бы сыграл в свой лучший теннис, не думаю, что у меня были бы хорошие шансы».
Извиняться не за что
Когда Джокович в первой трети нынешнего сезона выдал две серии из трех поражений, уступив в том числе 85-й ракетке мира Ботику ван де Зандсхульпу, многие призывали серба не позорить великое имя и уйти, пока болельщики помнят его сильнейшим игроком тура, а не немощным «стариканом», который не в состоянии разобраться с аутсайдерами. Однако затем Новак выдал два полуфинала ТБШ — уровень, которого сотни талантливых теннисистов не могут достичь всю жизнь. Да, легенде уже 38, он один из самых возрастных игроков первой сотни рейтинга. Но ему сейчас явно не под силу разве что Синнер с Алькарасом. Если кто-то из них вдруг оступится или заболеет — рекордный 25-й титул «мейджора» более чем реален. С другой стороны — время работает против Джоковича, и очевидно, что поединок со своим телом, замученным травмами и сверхнагрузками, он проигрывает.
«Я много времени уделяю своему здоровью и воспринимаю это не как обязанность, а как образ жизни, — отметил шестой номер мирового рейтинга. — Всю жизнь был профессиональным спортсменом, и это моя работа, но мне нравится мир ЗОЖ, мне любопытно пробовать что-то новое. Стараюсь вывести свое тело на новый уровень, чтобы не отставать от молодых игроков, которые имеют передо мной биологическое преимущество. За последние полтора года в четырех из шести турниров “Большого шлема” у меня были травмы, из-за которых я либо отказывался от матчей, либо выступал так, как сейчас против Синнера, просто доигрывая матч… Обидно, когда выходишь на корт в полуфинале, и все оборачивается подобным образом… Это могут быть последние возможности, и они появляются все реже. Янник извинился после матча, потому что мне было плохо. Но, конечно, извиняться не за что. Последние полтора года он был лучшим в мире, я желаю ему удачи в финале».
Когда легенды больше не в состоянии поддерживать прежний суперуровень — это грустно. Но это жизнь, и надо двигаться дальше. Уимблдон, который поначалу шокировал множеством сенсационных поражений фаворитов, в итоге пришел к очень предсказуемому финалу. Синнер против Алькараса — это классика современного мужского тенниса, битва титанов, блюдо для настоящих гурманов. Лидерство Янника в рейтинге в любом случае не пострадает. Но Карлитос выиграл у своего главного соперника пять последних матчей. И итальянец наверняка горит желанием переломить этот тренд. После победы на Открытом чемпионате Австралии и допинговой дисквалификации Янник пока не взял ни одного титула. И, если в будущем он планирует хотя бы немного приблизиться к славе Джоковича, ему надо разбиться в лепешку, но выиграть этот Уимблдон.