Федерер зажёг на Уимблдоне. Он круто отдохнул с женой и продвинул свой бренд на $ 17 млрд

Вечером Роджеру пришлось лицезреть не самую приятную картину в матче Янник Синнер — Григор Димитров. Болгарский теннисист, которого по стилю игры небезосновательно сравнивают с Федерером, вдохновился присутствием своего хорошего товарища на трибунах и сенсационно повёл 2:0 (6:3, 7:5) по сетам в противостоянии с Синнером. Казалось, что Димитров дожмёт первую ракетку мира, однако ему пришлось сняться в третьем сете из-за разрыва грудной мышцы. Роджер в шоке наблюдал за страданиями Григора, но ничего не мог поделать. Синнер прошёл дальше, хотя сам итальянец признал, что не ощущает себя победителем в такой встрече.