Тренер Анисимовой назвал различие между Швёнтек и Соболенко

"Ига — просто настоящий динамит. Если Соболенко захватывает корт своей аурой и присутствием, то Ига делает это энергией. Энергией в движениях и энергии в ударах, с хорошим вращением мяча. Она боец, и, мне кажется, сейчас у неё всё получается лучше, чем некоторое время назад. В последнее время она была немного более нервной, но сейчас она снова спокойна на корте.