«Сможем проникнуть в голову Швёнтек». Тренер Анисимовой — о ключевом элементе игры Аманды

«Я тоже это слышал. Какое безумие! У неё такая лёгкая сила. Когда она идеально подставляет корпус под мяч и всё делает правильно, особенно с бэкхенда, мяч с большой силой отскакивает от ракетки. На траве он летит низко, и это было видно в матче с Соболенко», — добавил тренер.