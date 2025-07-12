Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева опубликовала пост в соцсетях по итогам Уимблдона-2025

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сделала публикацию на личной странице в социальных сетях по итогам Уимблдона-2025.

Источник: Чемпионат.com

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сделала публикацию на личной странице в социальных сетях по итогам Уимблдона-2025.

«Спасибо, Уимблдон, за воспоминания в этом году», — подписала пост Андреева.

В одиночном разряде 18-летняя Андреева дошла до четвертьфинала, где на двух тай-брейках уступила швейцарке Белинде Бенчич (6:7 (3:7), 6:7 (2:7)). В парном разряде Мирра с Дианой Шнайдер проиграли на стадии третьего круга соотечественнице Анне Калинской и румынке Соране Кырсте (6:4, 6:7 (3:7), 1:6).

По итогам Уимблдона Мирра Андреева поднимется как минимум на шестую строчку рейтинга. Россиянка станет пятой, если американка Аманда Анисимова не выиграет титул.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше