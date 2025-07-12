Свёнтек разгромила американку с русскими корнями в финале Уимблдона

Свёнтек впервые завоевала титул на Уимблдоне. Ранее лучшим результатом польки на турнире был выход в ¼ финала в 2023 году. Свёнтек сейчас занимает четвертое место в мировом рейтинге, она четыре раза побеждала на «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024) и один раз на US Open (2022).