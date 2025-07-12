6:0, 6:0 — шокирующая победа Швёнтек в финале Уимблдона. А Мирра теперь пятая в мире

Во второй партии у Анисимовой был только один вариант — играть так, словно ничего не произошло в первом сете. Получилось? Скорее нет, чем да. Швёнтек начала этот сет так же, как и первый, — с брейка, — а потом подтвердила его, пусть и не без некоторых усилий со своей стороны. По ходу третьего гейма Аманда, сорвав драйв-воллей, едва не расплакалась — не получалось ну буквально ничего. Можно сказать, что это скорее Ига играла так, как будто у неё не было преимущества в сет и брейк. Полька была безжалостна и, дожав соперницу с третьего брейк-пойнта в третьем гейме, оторвалась ещё дальше — 3:0 с двумя брейками.