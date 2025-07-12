Кейт Мидлтон вручила Иге Швёнтек трофей за победу на Уимблдоне-2025

Отметим, Швёнтек впервые в своей спортивной карьере одержала победу на престижном травяном турнире Уимблдон. До этого момента лучшим результатом польской спортсменки на Уимблдоне было участие в четвертьфинале 2023 года. Тогда Швёнтек уступила украинке Элине Свитолиной со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.