Надаль и Федерер трижды кряду бились за титулы «РГ» и Уимблдона. Повторить такое нереально

Финал Уимблдона-2008 длился 4 часа и 48 минут. Bleacher Report, New York Times, The Telegraph, The Guardian, Independent и многие другие СМИ назвали этот матч величайшим в истории тенниса. Они изменили своё мнение после финала Australian Open — 2012, где Надаль сражался с Новаком Джоковичем почти шесть часов, но на тот момент битва Рафы и Роджера в Лондоне воспринималась как теннисное совершенство.