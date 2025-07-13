Надаль и Федерер трижды кряду бились за титулы «РГ» и Уимблдона. Повторить такое нереально

Роджеру пришлось спуститься с небес на землю. В каком-то смысле собраться с мыслями ему помогли две паузы из-за дождя, ведь тогда крыши над Центральным кортом ещё не было. Ценой героических усилий Федерер на тай-брейках сумел забрать третий и четвёртый сеты, причём во втором случае отыграл два матчбола, однако этим лишь отсрочил итоговое поражение. В пятой партии зрителей ждала настоящая битва нервов. Закончилась она триумфом Надаля — 9:7 (тогда не проводили тай-брейк при 6:6 и играли до преимущества в два гейма у любого из теннисистов).