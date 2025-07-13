Кудерметова выиграла первый парный «Шлем» в карьере! Со второй попытки она взяла Уимблдон

Мертенс и Кудерметова давно знакомы друг с другом. Девушки играли в паре ещё в сезонах-2021 и 2022, тогда они взяли Итоговый (2022) и два титула на уровне WTA. После этого теннисистки стали менять напарниц, а вновь объединились в дуэт только в Мадриде в этом году. С того момента Вероника и Элисе сыграли в финалах двух «тысячников», но до победы пока так и не добрались.