«Была цель взять “Шлем”, но не ожидала, что Уимблдон». Кудерметова — о титуле в паре

Кудерметова: Я сказала Элисе, что считаю, что мы хорошо играем, но энергии недостаточно. Что нам надо бить по мячу, показать им, что мы в игре, что мы стараемся сделать всё возможное. Думаю, это было ключевым, потому что соперницы тоже очень хорошо играли, встреча была равной. Может, мы очень сильно хотели и старались показать свою энергию, это было главным. Потому что в плане тенниса и мы, и они играли очень хорошо.