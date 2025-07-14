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Павлюченкова поднялась на 25 позиций в чемпионской гонке WTA

Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 25 позиций в чемпионской гонке WTA.

Источник: Hannah Peters/Getty Images

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 50-го на 25-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

Ранее 34-летняя россиянка дошла до четвертьфинала Уимблдонского турнира, где уступила будущей финалистке американке Аманде Анисимовой. Павлюченкова повторила свой лучший результат на Уимблдоне.

Лидирует в гонке по-прежнему белоруска Арина Соболенко, уже обеспечившая себе участие в итоговом турнире. С третьего на второе место поднялась победительница Уимблдона полька Ига Швёнтек, потеснившая американку Кори Гауфф.

Чемпионская гонка WTA, версия от 14 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7395 очков;

2 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 5983;

3 (2). Кори Гауфф (США) — 4609;

4 (4). Мэдисон Киз (США) — 4105;

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4024;

6 (10). Аманда Анисимова (США) — 3453;

7 (6). Джессика Пегула (США) — 3300;

8 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 2736;

9 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2536;

10 (9). Элина Свитолина (Украина) — 2371;

11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2187…

15 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 1889…

20 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 1433…

25 (50). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1094…

30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 992…

35 (31). Анастасия Потапова (Россия) — 897…

50 (42). Анна Блинкова (Россия) — 744.

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