Павлюченкова поднялась на 25 позиций в чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 50-го на 25-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
Ранее 34-летняя россиянка дошла до четвертьфинала Уимблдонского турнира, где уступила будущей финалистке американке Аманде Анисимовой. Павлюченкова повторила свой лучший результат на Уимблдоне.
Лидирует в гонке по-прежнему белоруска Арина Соболенко, уже обеспечившая себе участие в итоговом турнире. С третьего на второе место поднялась победительница Уимблдона полька Ига Швёнтек, потеснившая американку Кори Гауфф.
Чемпионская гонка WTA, версия от 14 июня:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7395 очков;
2 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 5983;
3 (2). Кори Гауфф (США) — 4609;
4 (4). Мэдисон Киз (США) — 4105;
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4024;
6 (10). Аманда Анисимова (США) — 3453;
7 (6). Джессика Пегула (США) — 3300;
8 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 2736;
9 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2536;
10 (9). Элина Свитолина (Украина) — 2371;
11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2187…
15 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 1889…
20 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 1433…
25 (50). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1094…
30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 992…
35 (31). Анастасия Потапова (Россия) — 897…
50 (42). Анна Блинкова (Россия) — 744.