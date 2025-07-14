«Это нормально?» Синнеру и Швёнтек припомнили допинг-скандалы после титулов Уимблдона

«Моё мнение известно — Синнера должны были отстранить на два года. Считаю ли я, что участие Синнера и Швёнтек в финале Уимблдона — это нормально? Нет, и многие люди со мной согласятся. Но решение принято, поэтому я не собирался сидеть и рассуждать об этом во время финалов. Они показали невероятный теннис. Синнер отбыл дисквалификацию, со сроками которой я не согласен. Однако он вернулся и показывает отличный теннис. Не похоже, что он сбился с пути. Синнер лишь прибавил за это время. Это в любом случае впечатляет, независимо от того, за что его дисквалифицировали», — сказал Кирьос в своём подкасте.