СМИ: Надаль станет тренером теннисиста Зверева

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Дядя и бывший тренер 22-кратного победителя турниров Большого шлема испанца Рафаэля Надаля Тони Надаль будет тренировать немецкого теннисиста Александра Зверева, сообщает Bild со ссылкой на телеканал Sky.
Зверев в настоящий момент тренируется в академии Рафаэля Надаля на Мальорке. По информации источника, Тони Надаль продолжит тренировать Зверева. Также сообщается, что Рафаэль Надаль, возможно, будет работать со Зверевым над психологией.
Звереву 28 лет, он является третьей ракеткой мира. На счету немца 24 титула, он является олимпийским чемпионом 2020 года.