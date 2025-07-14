Мария Тимофеева пробилась в основную сетку турнира WTA-250 в Гамбурге

В рамках встречи Тимофеева ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Куламбаевой ни одного эйса, три двойные ошибки, спортсменка реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных.