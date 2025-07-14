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Мария Тимофеева пробилась в основную сетку турнира WTA-250 в Гамбурге

250-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева вышла в основную сетку турнира WTA-250 Гамбурге (Германия).

Источник: Чемпионат.com

250-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева вышла в основную сетку турнира WTA-250 Гамбурге (Германия). В финале квалификации она обыграла представительницу Казахстана Жибек Куламбаеву со счётом 6:1, 6:2.

В рамках встречи Тимофеева ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Куламбаевой ни одного эйса, три двойные ошибки, спортсменка реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В первом кругу в основной сетке соревнований Мария Тимофеева сыграет со словенской теннисисткой Каей Юван (207-я в рейтинге). Матч состоится во вторник, 15 июля.