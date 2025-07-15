Российская теннисистка дебютировала в WTA в 29 лет. Она забрала у соперницы пять геймов

«На этой неделе играли в паре с Аной Кандиотту и стали финалистками на W35 в Боле (Хорватия)! Провели четыре захватывающих матча каждый по три сета! В полуфинале уступали 6:9 на тай-брейке и выиграли с третьего матчбола 11:9. Затем играли финал через 30 минут и уступили всего 9:11 в третьем сете! Столько эмоций на этой неделе! В результате сделали с Аной хороший подарок мне на день рождения! Спасибо, Ана! Мы выложились на этой неделе! В следующий раз, дай бог, мы станем чемпионками! Спасибо всем, кто поддерживает меня! Это очень много значит!» — написала Лодикова.