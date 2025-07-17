В рамках ⅛ финала сошлись первая и вторая ракетка страны — Александр Бублик (№ 34 рейтинга ATP) и Александр Шевченко (№ 101). Бублик одержал уверенную победу со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Бублик выполнил 5 эйсов и допустил 5 двойных ошибок. Шевченко обошёлся без подач навылет, но совершил 2 двойные ошибки. Теперь за выход в полуфинал турнира Бублик сразится с аргентинцем Франсиско Комесаньей (№ 74). В своём матче Комесанья оказался сильнее испанца Роберто Карбальеса Баэны (№ 79) — 6:1, 6:4. Встреча состоится 18 июля.