Александрова в четвертьфинале Гамбурга! Ей не помешало даже давление немецкой публики

«Чувствовала себя хорошо, особенно в первом сете. После травы играть на грунте нелегко, но, думаю, я довольно хорошо справилась. Да, я очень довольна победой и своей игрой. Были некоторые ошибки, которых, возможно, можно избежать в следующих матчах. Наверное, буду готовиться так же, как и к любым матчам. Выйду на корт, постараюсь показать лучшую игру. Посмотрим, что у меня получится, а что нет. Сложно сказать заранее, чего ждать от матча и как он будет выглядеть», — сказала Александрова после победы в первом круге в Гамбурге.