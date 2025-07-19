Бублик отменил сенсацию и вышел в полуфинал

В четвертьфинале Бублик обыграл аргентинца Франсиско Комесанью (№ 74) в двух сетах — 6:4, 6:3, тем самым не позволив тому сотворить сенсацию.
Встреча длилась 1 час 13 минут. Казахстанец выполнил 11 эйсов и допустил 5 двойных ошибок, тогда как соперник отметился 8 подачами навылет и 3 двойными ошибками.
В полуфинале Бублик сыграет с победителем матча между швейцарцем Жеромом Кимом (№ 154) и французом Артуром Казо (№ 116).
Призовой фонд турнира составляет почти 600 тысяч евро. Победитель одиночного разряда получит около 91 тысячи евро и 250 рейтинговых очков ATP.