Рублёв не смог выйти в финал Лос-Кабоса. Он разбил пару ракеток и получил предупреждение

Однако во второй партии картина изменилась. В стартовом гейме Рублёв сумел отыграться с брейк-пойнта соперника, а вот следующую свою подачу отдал, как ни старался — 1:2. На этом отрезке игры Ковачевич очень удачно подавал — у россиянина не было шансов на приёме. Более того, в седьмом гейме американец забрал ещё одну чужую подачу — 2:5 — и отправился подавать на сет. На переходе Андрей сумел настроиться и довольно лихо отыграл один брейк — 3:5. Но вторая попытка Александра подать на партию оказалась удачной — 4:6. Судьба путёвки в финале решалась в третьей партии. Борьба стала ещё более нервной и упорной, пару раз досталось от россиянина и его ракеткам, за что он даже получил предупреждение. Теннисистам не раз пришлось отыгрываться с брейк-пойнтов. Особенно преуспел в этом Рублёв в седьмом гейме, в котором сумел отразить четыре угрозы соперника — 4:3, а вот в девятом гейме россиянин не выстоял. Александр добился брейка — 4:5, а затем и выиграл весь матч. Волевая победа Ковачевича — 3:6, 6:4, 6:4 за 2 часа 30 минут.