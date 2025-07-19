Младший брат Алькараса: надеюсь стать таким же, как Карлос, или даже лучше

«Он не даёт мне много советов, но самый особенный совет, который есть у нас есть в семье, — это три “С”: cabeza (голова), corazón (сердце) и cojones (смелость). Я надеюсь стать таким же, как он, или даже лучше», — приводит слова Хайме Алькараса We Love Tennis.