Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестая ракетка мира перенесла операцию на локте

Шестая ракетка мира Чжэн Циньвэнь успешно перенесла операцию на правом локте.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Шестая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь сообщила, что успешно перенесла операцию на правом локте.

«Уже некоторое время во время тренировок и матчей я мучаюсь с болью в правом локте. Несмотря на разные методы лечения, она не проходила. После консультации с ортопедом мне рекомендовали артроскопическую операцию для полного решения проблемы. Обсудив с командой мы решили, что это лучший способ вернуться на корт в оптимальном состоянии. Операцию провели вчера — все прошло успешно, и я уже начала восстановление. Сосредоточусь на реабилитации, чтобы вернуться готовой на 100%. Это небольшая пауза ради мощного возвращения. Огромная благодарность за терпение и поддержку — скоро увидимся на корте», — написала теннисистка в социальной сети Weibo.

Чжэн Циньвэнь 22 года. Она является победительницей Олимпийских игр 2024 года в Париже, обладательницей титулов пяти турниров WTA в одиночном разряде и финалисткой Итогового турнира (2024). Также на ее счету победа на Азиатских играх (2022).