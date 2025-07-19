Шестая ракетка мира перенесла операцию на локте

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Шестая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь сообщила, что успешно перенесла операцию на правом локте.
«Уже некоторое время во время тренировок и матчей я мучаюсь с болью в правом локте. Несмотря на разные методы лечения, она не проходила. После консультации с ортопедом мне рекомендовали артроскопическую операцию для полного решения проблемы. Обсудив с командой мы решили, что это лучший способ вернуться на корт в оптимальном состоянии. Операцию провели вчера — все прошло успешно, и я уже начала восстановление. Сосредоточусь на реабилитации, чтобы вернуться готовой на 100%. Это небольшая пауза ради мощного возвращения. Огромная благодарность за терпение и поддержку — скоро увидимся на корте», — написала теннисистка в социальной сети Weibo.
Чжэн Циньвэнь 22 года. Она является победительницей Олимпийских игр 2024 года в Париже, обладательницей титулов пяти турниров WTA в одиночном разряде и финалисткой Итогового турнира (2024). Также на ее счету победа на Азиатских играх (2022).