Шестая ракетка мира перенесла операцию на локте

«Уже некоторое время во время тренировок и матчей я мучаюсь с болью в правом локте. Несмотря на разные методы лечения, она не проходила. После консультации с ортопедом мне рекомендовали артроскопическую операцию для полного решения проблемы. Обсудив с командой мы решили, что это лучший способ вернуться на корт в оптимальном состоянии. Операцию провели вчера — все прошло успешно, и я уже начала восстановление. Сосредоточусь на реабилитации, чтобы вернуться готовой на 100%. Это небольшая пауза ради мощного возвращения. Огромная благодарность за терпение и поддержку — скоро увидимся на корте», — написала теннисистка в социальной сети Weibo.