Бублик взял титул в Швейцарии! Финал длился два часа и принес ему миллионы

Матч продолжался два часа и восемь минут. Бублик подал 12 эйсов (0 — у Серундолло), допустил четыре двойные ошибки (у аргентинца — две), а также реализовал четыре из 14 брейк-пойнтов, в то время как у соперника три из десяти брейк-пойнтов.