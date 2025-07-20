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Бублик взял титул в Швейцарии! Финал длился два часа и принес ему миллионы

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№ 34) стал победителем турнира категории ATP 250 в Гштаде (Швейцария), сообщают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

В финале Бублик встречался с аргентинским теннисистом Хуаном Мануэлем Серундоло (№ 109). Встреча длилась три сета и завершилась в пользу казахстанца — 6:4, 4:6, 6:3.

Матч продолжался два часа и восемь минут. Бублик подал 12 эйсов (0 — у Серундолло), допустил четыре двойные ошибки (у аргентинца — две), а также реализовал четыре из 14 брейк-пойнтов, в то время как у соперника три из десяти брейк-пойнтов.

Отметим, что призовой фонд турнира в Гштаде составляет 596 035 евро (около 370 миллионов тенге). Победитель получит 90 675 евро (примерно 56 миллионов тенге).