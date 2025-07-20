Бублик — король турнира в Гштааде. Шестой титул в карьере и первый на грунте

После выхода в финал Александр сказал в интервью на корте: «Неожиданно, но я выигрываю все матчи в двух сетах. Хотя перед турниром мне не хватало уверенности». И именно матч с Черундоло получился для него самым тяжелым в Гштааде, пришлось играть все три партии. Первый сет Бублик начал с отданной подачи, но ничуть не расстроился и уже в следующем гейме оформил обратный брейк. Внешне он выглядел уверенно и никак не показывал фонтан эмоций, явно бурлящий внутри.