Бублик — король турнира в Гштааде. Шестой титул в карьере и первый на грунте

Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad. Одиночный разряд. Финал.
Александр Бублик (Казахстан, 2) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — 6:4, 4:6, 6:3.
Александр Бублик выиграл турнир АTP-250 в швейцарском Гштааде. В финале представитель Казахстана победил аргентинца Хуана Мануэля Черундоло со счетом 6:4, 4:6, 6:3 и положил к себе в копилку шестой титул в карьере, первый из которых — грунтовый.
Напряженная игра
После выхода в финал Александр сказал в интервью на корте: «Неожиданно, но я выигрываю все матчи в двух сетах. Хотя перед турниром мне не хватало уверенности». И именно матч с Черундоло получился для него самым тяжелым в Гштааде, пришлось играть все три партии. Первый сет Бублик начал с отданной подачи, но ничуть не расстроился и уже в следующем гейме оформил обратный брейк. Внешне он выглядел уверенно и никак не показывал фонтан эмоций, явно бурлящий внутри.
Александр пробовал подобрать разные ключи к игре неуступчивого соперника. Любимые укороченные проходили не всегда, подача тоже иногда подводила, но частенько выручал бэкхенд. К десятому гейму теннисисты подошли со счетом 5:4 в пользу Бублика на подаче Хуана Мануэля. Аргентинец дрогнул, уступив в важнейшем розыгрыше.
Казалось, что Бублик получит заряд уверенности и закончит все уже во второй партии, но Черундоло собрался. Все решилось в концовке: в девятом гейме Александр отдал свою подачу, а потом не смог сделать обратный брейк. И в этот момент представитель Казахстана уже не сдерживал себя — швырял на грунт ракетку, а также нецензурно выражался. Ну, как обычно он это и делает.
Третья партия решала судьбу титула. И надо отдать должно Бублику — теннисист не позволил эмоциям полностью овладеть им. Терпел, гнул свою линию, иногда снова срывался, но в конечном итоге сделал столь важный брейк и довел дело до победы.
Важный титул для Бублика
Александр выдал серию из шести выигранных матчей в Гштааде и завоевал шестой трофей в карьере, второй — в этом сезоне. Теперь у него есть победы на всех покрытиях. После финала Бублик подошел к семье и обнял сына Василия. Получилось очень трогательно.
Переиграв 23-летнего аргентинца, который на данный момент занимает 109 строчку мирового рейтинга, уроженец Гатчины поправил свое местоположение в рейтинге ATP и теперь входит в топ-30.
Помимо титула Бублик заработал 90 тысяч евро призовых. Что уж тут говорить, он наверняка безумно доволен собой.