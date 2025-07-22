Новая французская звезда: Буассон, выбившая Мирру с «Ролан Гаррос», взяла первый титул в карьере

Турнир WTA MSC Hamburg Ladies Open. Одиночный разряд. Финал
Лоис Буассон (Франция, 5, WC) — Анна Бондар (Венгрия, 7) — 7:5, 6:3
Лоис Буассон наконец оправдала все разговоры, которые велись вокруг ее имени в последние месяцы. 22-летняя француженка взяла первый трофей в карьере, одержав победу на турнире WTA-250 в Гамбурге (Германия). В финальном матче она одолела Анну Бондарь из Венгрии.
Первый титул в карьере
Турнир в Гамбурге не доставил Буассон почти никаких неприятностей. За всю неделю спортсменка проиграла только один сет — во втором круге против немки Тамары Корпач. В остальном проблем до решающего матча не возникло, в том числе в полуфинале против 33-й ракетки мира украинки Дианы Ястремской. Ее Лоис победила со счетом 6:1, 7:6 (7:5).
А вот в финале оказалось совсем непросто. Венгерская теннисистка Анна Бондарь оказалась крепким соперником и быстро повела 4:0. Однако Буассон удалось проявить характер и красиво исправить положение — сначала они с соперницей обменялись брейками, а потом Лоис выиграла пять геймов подряд и забрала сет 7:5.
«Я была напряжена. Мне потребовалось время, чтобы войти в игру. Все получалось плохо, но я попыталась кое-что изменить», — рассказала француженка позднее на пресс-конференции. Второй сет прошел гораздо легче — Лоис с двумя брейками спокойно одолела венгерскую соперницу 6:3 и забрала трофей, который стал для нее первым в карьере на уровне WTA. Ранее она побеждала только в «челленджере» — в 2024 году в Сен-Мало.
Речь Буассон на корте вполне соответствовала моменту: «Я впервые выступаю с речью, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения. Поздравляю Анну с невероятной неделей, надеюсь, ты победишь в парном разряде. Хочу поблагодарить организаторов турнира за приглашение, потому что без него меня бы здесь не было. Хочу поблагодарить всех, кто делает этот турнир таким приятным. Все были очень добры, отзывчивы и внимательны. Один из моих физиотерапевтов, который сейчас со мной, помогает мне поддерживать форму, что не всегда легко. Спасибо всем, кто рядом, думаю, мы хорошо поработали. Просто скажу Danke (спасибо. — Прим. “СЭ”)», — заявила Буассон после победы.
Французская звезда
Титул Буассон не стал сюрпризом — последние месяцы девушка на подъеме. Весной на домашнем «Ролан Гаррос» Лоис сенсационно добралась до полуфинала, выбив по пути Элизу Мертенс, Джессику Пегулу и Мирру Андрееву. Остановить разогнавшуюся француженку смогла только американка Коко Гауфф.
Андреева так оценила навыки соперницы: «У нее великолепная подача, отличный форхенд. Кажется, она сделала много виннеров форхендом. Она весь матч играла солидно и стабильно. Конечно, я сама могла сделать что-то лучше, но это теннис. Она справилась с ситуацией лучше меня, поэтому и победила», — сказала Мирра на пресс-конференции после поражения.
Девушка из ниоткуда. Мирра получила очень опасную соперницу в лице 361-й ракетки мира.
После отличного выступления на «Ролан Гаррос», которое подняло Буассон из четвертой сотни мирового рейтинга на 65-ю строчку, результаты француженки просели. С Уимблдона она вылетела в первом круге, на турнире WTA-125 в Швеции тоже провалилась.
Однако теперь теннисистка отпраздновала успех — благодаря ему она поднялась на 44-ю строчку рейтинга WTA. Лоис и до победы в Гамбурге была первой ракеткой Франции, а теперь еще больше упрочила свои позиции.
Само собой, на родине все в восторге. Местная пресса называет Буассон не иначе как «уникальной теннисисткой», «автором ошеломляющей победы» и «героем». Французов можно понять — для них это первая победа на турнирах WTA за три года. И новая надежда на будущее — Буассон всего 22 года, а она уже вошла в топ-50 мирового рейтинга.
Дальше Лоис ждет большая проверка на прочность — и новый шанс на сенсацию. В конце июля в Монреале стартует женский «тысячник», куда Буассон уже заявилась. Если она выступит там успешно, то еще выше прыгнет в рейтинге — и получит еще больше народной любви во Франции. Новая топ-теннисистка на подходе?
Артем Белинин