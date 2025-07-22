Российская теннисистка вылетела с турнира в США

Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась со счетом 2:6, 4:6. За это время Потапова выполнила четыре эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-поинта из шести. В активе Мбоко две подачи навылет, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-поинтов из 13.