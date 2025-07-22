Алькарас снялся с «Мастерса» в Торонто

«После многих недель соревнований без отдыха я принял решение, что не смогу выступить в Торонто в этом году. У меня небольшие проблемы с мышцами, и мне нужно восстановиться физически и морально для того, что ждет меня дальше. Я приношу свои извинения организаторам турнира и моим болельщикам в Канаде. Увидимся в следующем году», — написал Алькарас в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).