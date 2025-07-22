Алькарас снялся с «Мастерса» в Торонто

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сообщил о снятии с теннисного турнира серии «Мастерс» в Торонто.
Соревнования пройдут с 27 июля по 7 августа. Ранее с «Мастерса» также снялись первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 24-кратный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович.
«После многих недель соревнований без отдыха я принял решение, что не смогу выступить в Торонто в этом году. У меня небольшие проблемы с мышцами, и мне нужно восстановиться физически и морально для того, что ждет меня дальше. Я приношу свои извинения организаторам турнира и моим болельщикам в Канаде. Увидимся в следующем году», — написал Алькарас в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В прошлом году испанец также не принимал участия в «тысячнике» в Торонто.
В текущем сезоне Алькарас выиграл пять турниров, в том числе «Ролан Гаррос» и два «Мастерса». На завершившемся 13 июля Уимблдоне он дошел до финала, где уступил Синнеру.