Кудерметова поделилась впечатлениями от посещения чемпионского бала Уимблдона

Единственный минус — он был запланирован на поздний вечер, а мы и так уже уставшие после матча, даже парники, про одиночников я даже не говорю. Успели попробовать первое блюдо, и нужно было уходить. Даже не дождались Янника Синнера и Иги Швёнтек, не увидели их танец, ставший знаменитым. Мы в отель вернулись в половине первого, а уже в семь утра надо было ехать в аэропорт«, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Рустамом Имамовым.