Бублик уверенно пробился в четвертьфинал турнира в Австрии и вышел на казахстанца

В матче второго круга он без особых проблем обыграл аргентинца Тьяго Агустина Тиранте (№ 130 ATP) — 6:3, 6:4.
Поединок продолжался 1 час 14 минут. За это время Бублик подал 17 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал оба своих брейк-пойнта. Его соперник отметился тремя подачами навылет, одной двойной и не имел ни одного шанса на брейк за весь матч.
В следующем раунде Бублик встретится с другим представителем Казахстана — Александром Шевченко.
Турнир в Кицбюэле проходит с 21 по 26 июля. Действующий чемпион соревнования — итальянец Маттео Берреттини.