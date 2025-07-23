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Бублик уверенно пробился в четвертьфинал турнира в Австрии и вышел на казахстанца

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№ 30 ATP) вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), передают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

В матче второго круга он без особых проблем обыграл аргентинца Тьяго Агустина Тиранте (№ 130 ATP) — 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 14 минут. За это время Бублик подал 17 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал оба своих брейк-пойнта. Его соперник отметился тремя подачами навылет, одной двойной и не имел ни одного шанса на брейк за весь матч.

В следующем раунде Бублик встретится с другим представителем Казахстана — Александром Шевченко.

Турнир в Кицбюэле проходит с 21 по 26 июля. Действующий чемпион соревнования — итальянец Маттео Берреттини.