Бублик уверенно пробился в четвертьфинал турнира в Австрии и вышел на казахстанца

Поединок продолжался 1 час 14 минут. За это время Бублик подал 17 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал оба своих брейк-пойнта. Его соперник отметился тремя подачами навылет, одной двойной и не имел ни одного шанса на брейк за весь матч.