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Тренер Дианы Шнайдер рассказал, чем российские теннисисты отличаются от остальных игроков

Испанский тренер Карлос Мартинес, под руководством которого выступает теннисистка Диана Шнайдер, высказался об особенностях российских игроков.

Источник: Getty Images

«На мой взгляд, у российских игроков очень сильный характер, когда дело доходит до серьёзных состязаний. Мне нравится, какие они. Нравится их огонь и ярость. Это создаёт разницу между ними и игроками из Италии или Испании. У восточных игроков есть ген, который отличает их от других. Они очень непростые соперники», — сказал Мартинес в интервью First & Red.

Карлос Мартинес ранее работал с тремя российскими теннисистками — Светланой Кузнецовой, Дарьей Касаткиной и Маргаритой Бетовой (Гаспарян). Со всеми нашими спортсменками он начал сотрудничество в сложный период их карьеры и неизменно добивался результатов.