Тренер Дианы Шнайдер рассказал, чем российские теннисисты отличаются от остальных игроков

«На мой взгляд, у российских игроков очень сильный характер, когда дело доходит до серьёзных состязаний. Мне нравится, какие они. Нравится их огонь и ярость. Это создаёт разницу между ними и игроками из Италии или Испании. У восточных игроков есть ген, который отличает их от других. Они очень непростые соперники», — сказал Мартинес в интервью First & Red.