Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона долларов.
В третьем круге Медведев, посеянный под восьмым номером, обыграл китайца У Ибина со счетом 6:3, 6:2. Представитель Китая, занимающий 243-е место в рейтинге ATP, попал в основную сетку через квалификацию. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут.
В четвертьфинале Медведев, 14-я ракетка мира, сыграет с победителем матча между британцем Дэниелом Эвансом (wild card) и французом Корентеном Муте (лаки-лузер).
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