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Бублик рвётся к титулу: казахстанец вышел в полуфинал турнира в Австрии

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№ 30 ATP) вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Кицбюэле (Австрия), передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

В четвертьфинале он оказался сильнее соотечественника и второй ракетки Казахстана Александра Шевченко (№ 110 ATP) — 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 15 минут.

Бублик отметился 5 подачами навылет и допустил 6 двойных ошибок, а Шевченко сделал 2 эйса и совершил 2 двойные ошибки.

В полуфинале Бублику предстоит сыграть с победителем пары Тиагу Вилд (№ 132, Бразилия) — Ботик ван де Зандсхюлп (№ 103, Нидерланды).

Турнир в Кицбюэле проходит с 21 по 26 июля. Действующий чемпион соревнований — итальянец Маттео Берреттини (№ 42).