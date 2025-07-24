Бублик рвётся к титулу: казахстанец вышел в полуфинал турнира в Австрии

В четвертьфинале он оказался сильнее соотечественника и второй ракетки Казахстана Александра Шевченко (№ 110 ATP) — 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 15 минут.
Бублик отметился 5 подачами навылет и допустил 6 двойных ошибок, а Шевченко сделал 2 эйса и совершил 2 двойные ошибки.
В полуфинале Бублику предстоит сыграть с победителем пары Тиагу Вилд (№ 132, Бразилия) — Ботик ван де Зандсхюлп (№ 103, Нидерланды).
Турнир в Кицбюэле проходит с 21 по 26 июля. Действующий чемпион соревнований — итальянец Маттео Берреттини (№ 42).