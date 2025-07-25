Разгромом за 30 минут обернулся матч Зарины Дияс за полуфинал

Напомним, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 12 WTA) в ночь на 26 июля проведёт четвертьфинальный матч турнира категории WTA 500 в Вашингтоне (США). На этой стадии она встретится с польской теннисисткой Магдаленой Фреш (№ 24), а игра начнется примерно в 01:00 по времени Астаны.