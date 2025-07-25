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Разгромом за 30 минут обернулся матч Зарины Дияс за полуфинал

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (№ 269) вышла в полуфинал турнира серии ITF в Фигейра-да-Фош (Португалия), передают Vesti.kz.

Источник: ktf.kz

В четвертьфинале она уверенно обыграла хозяйку корта Франциску Жорже (№ 239) со счетом 6:3, 6:1. Весь матч занял всего 1 час 13 минут, а на второй сет казахстанке понадобилось лишь 30 минут.

В полуфинале Дияс встретится с победительницей пары Ланлана Тараруди (№ 167, Таиланд) — Мария Тимофеева (№ 264, Россия).

Напомним, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 12 WTA) в ночь на 26 июля проведёт четвертьфинальный матч турнира категории WTA 500 в Вашингтоне (США). На этой стадии она встретится с польской теннисисткой Магдаленой Фреш (№ 24), а игра начнется примерно в 01:00 по времени Астаны.