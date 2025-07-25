Бублик снялся с турнира в Канаде: кто займёт его место?

В основной сетке соревнований его заменит испанец Пабло Карреньо-Буста.
Ранее от участия в этом же турнире отказались лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер (Италия), вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) и шестая ракетка мира Новак Джокович (Сербия), объяснив это усталостью.
Также снялись пятая ракетка мира Джек Дрейпер (Великобритания) и болгарин Григор Димитров — оба из-за травм. Помимо них, не сыграет и американец Томми Пол.
Турнир в Торонто пройдет с 26 июля по 7 августа. Действующий чемпион — австралиец Алексей Попырин.
При этом Александр Бублик продолжает выступление на турнире ATP 250 в Кицбюэле (Австрия), где вышел в полуфинал. На этой стадии его соперником станет нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхюлп (№ 103 ATP).