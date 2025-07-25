Бублик сотворил камбэк и вышел в финал

В полуфинале Бублик обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа (№ 103 ATP) со счётом 6:3, 6:4. Во втором сете казахстанец проигрывал 0:3 и 1:4, но сумел переломить ход встречи и довести матч до победы.