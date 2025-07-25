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Бублик сотворил камбэк и вышел в финал

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 30-е место в мировом рейтинге, пробился в финал турнира серии ATP 250 в Кицбюэле (Австрия), передают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

В полуфинале Бублик обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа (№ 103 ATP) со счётом 6:3, 6:4. Во втором сете казахстанец проигрывал 0:3 и 1:4, но сумел переломить ход встречи и довести матч до победы.

Встреча длилась 1 час 19 минут. За это время Бублик выполнил 9 эйсов и допустил 6 двойных ошибок. Его соперник отметился 2 подачами навылет и сделал 3 двойные ошибки.

В решающем матче турнира Бублик встретится с французом Артуром Казо (№ 100 ATP). Финал состоится 26 июля.

Ранее стало известно, что Бублик снялся с турнира в Канаде.