Бублик сотворил камбэк и вышел в финал

В полуфинале Бублик обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа (№ 103 ATP) со счётом 6:3, 6:4. Во втором сете казахстанец проигрывал 0:3 и 1:4, но сумел переломить ход встречи и довести матч до победы.
Встреча длилась 1 час 19 минут. За это время Бублик выполнил 9 эйсов и допустил 6 двойных ошибок. Его соперник отметился 2 подачами навылет и сделал 3 двойные ошибки.
В решающем матче турнира Бублик встретится с французом Артуром Казо (№ 100 ATP). Финал состоится 26 июля.
Ранее стало известно, что Бублик снялся с турнира в Канаде.