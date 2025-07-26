Медведев расплавился на американской жаре. Выдал лучший сет сезона, но отдал матч Муте, который доигрывал на одной ноге

Вашингтон (США). Турнир ATP Mubadala Citi DC Open. Одиночный турнир. ¼ финала
Корентен Муте (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 8) — 1:6, 6:4, 6:4
Один из сильнейших теннисистов России столкнулся с серьезными проблемами в четвертьфинале турнира в Вашингтоне. Ему пришлось бороться не только с неприятным соперником Корентеном Муте, но и с чудовищными погодными условиями.
Шикарная первая партия
Ожидания от Медведева на «пятисотнике» в Вашингтоне изначально сложно было назвать завышенными. Даниил явно проводит один из тяжелейших сезонов в карьере и до сих пор не выиграл ни единого титула в 2025 году.
Но по ходу турнира Медведев стал обретать уверенность в себе и вселил в болельщиков надежду на успех. А он особенно важен за месяц до старта Открытого чемпионата США. Особенно впечатляющей получилась игра с китайцем У Ибином в третьем круге, который не оказал никакого сопротивления российскому спортсмену.
И старт матча с Муте продолжил логическую цепь. Медведев провел блистательный первый сет: уничтожал француза подачей, могучими ударами, гонял его по корту. У Муте не было ни одного шанса сделать брейк, да и свою подачу он брал с трудом: если быть точным, всего раз. Счет 6:1 четко и ясно отражал происходившее на корте. Казалось, Медведев уложится за час и спокойно отправится готовиться к полуфиналу.
«Головокружение»
Все шло прекрасно, и в игру могла вмешаться только аномалия. Что и произошло: аномальная жара, накрывшая США, явно повлияла на действия Медведева. В три часа дня, когда началась встреча, температура достигла 35 градусов в тени, а над кортами вообще светило солнце.
Вы можете заметить, что условия одинаковые для всех теннисистов, и будете правы. Но не совсем: Даниил принципиально не носит головные уборы в угоду стилю, и сейчас эта привычка сыграла против него — по ходу второго сета Медведеву стало плохо.
Первые признаки ухудшения состояния россиянина начались в шестом гейме, когда Даниил резко сдал и неожиданно отдал свою подачу, хотя до этого во втором сете дважды брал ее под ноль.
А при счете 2:4, 15:15 не в свою пользу Медведев сдался и пошел на скамейку. «Головокружение», — пробормотал Даниил судье, когда тот спросил его ю, что случилось. Гейм был прерван, на корте появились врачи — осмотрели россиянина, надели на его палец пульсоксиметр. Пульс показывал 143 — так себе показатель.
Пауза продолжалась не слишком долго — минут пять. Но этого Медведеву хватило, чтобы прийти в себя. Однако не более того: свою игру Даниил потерял, и Муте это понимал. Правда, сам француз в ответственный момент занервничал, когда подавал на сет, и позволил Медведеву сделать обратный брейк. Но тут же Даниила настигли прежние проблемы, и он все-таки упустил сет, причем завершил его двойной ошибкой.
Гроза совсем не вовремя
Психологическое преимущество получил Муте, но в этом матче это не имело значения. Куда большую роль играли внешние факторы.
При счете 2:2 Медведев едва не сделал брейк — его соперник с трудом отыгрывался, а к концу гейма стал умышленно укорачивать розыгрыши, надеясь быстрее его завершить. Как оказалось, Муте получил повреждение: сразу после гейма врача позвал уже он — вероятно, возникла боль в квадрицепсе. Доктор провел ему экспресс-массаж области над левым коленом, но это не сильно помогло. Между геймами француз даже не садился.
Одновременно с этим пропало солнце, и дышать на вашингтонском корте определенно стало легче. Конечно, это было на руку Медведеву: он снова стал напоминать себя образца первого сета. Солнце перестало угрожать тепловыми ударами, у соперника травма — что еще может повлиять на игру?
Правильно, гроза. Солнце ушло не просто так — на корт надвигались тучи, и судьи спешно решили прервать матч при счете 5:4 в пользу Муте и перед подачей Медведева. Даниил остался очень недоволен и покинул корт едва ли не последним — понимал, что за время паузы соперника восстановят.
Все решилось за гейм
Незапланированный перерыв продлился час, и, как выяснилось, все это время зрители ждали всего одного гейма. Но он стал достойным всей игры. Медведев катастрофически подавал на протяжении этого отрезка: первая подача не шла совсем, сделал две двойных ошибки.
Два матчбола соперника Даниил ликвидировал, но третий Муте уже не отдал. И каким получился заключительный розыгрыш! Теннисисты подарили зрителям настоящее зрелище, потому что несколько раз вытаскивали мертвые мячи.
При этом француз доигрывал на одной ноге: по ходу финального гейма он снова схватился за ногу, так что его не восстановили за время перерыва. Другими словами, у Медведева имелись более чем реальные шансы на успех.
Разумеется, Даниил был в ярости. Сразу после окончания встречи россичнин бросил ракетку куда-то в сторону трибун, а затем на глазах у камер уничтожил и бутылку воды несколькими бросками об пол.
Гнев понятен: наш теннисист выдал потрясающий первый сет, но затем все пошло по непредсказуемому сценарию, который написан против него.
59-я ракетка мира прошел в полуфинал, а Медведев покинул турнир. Надежды россиянина на успешный US Open тают.
Автор: Гоша Чернов