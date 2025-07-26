Медведев расплавился на американской жаре. Выдал лучший сет сезона, но отдал матч Муте, который доигрывал на одной ноге

Пауза продолжалась не слишком долго — минут пять. Но этого Медведеву хватило, чтобы прийти в себя. Однако не более того: свою игру Даниил потерял, и Муте это понимал. Правда, сам француз в ответственный момент занервничал, когда подавал на сет, и позволил Медведеву сделать обратный брейк. Но тут же Даниила настигли прежние проблемы, и он все-таки упустил сет, причем завершил его двойной ошибкой.